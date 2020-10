Sobe para sete número de idosos da Misericórdia de Grândola infetados

Veja também:

O número de utentes do lar da Misericórdia de Grândola (Setúbal) infetados com o vírus que provoca a Covid-19 subiu de seis para sete, com este surto a registar um total de 18 casos.

Fonte da Autoridade de Saúde Pública local contactada este sábado pela agência Lusa explicou que, dos 109 testes de rastreio à Covid-19 efetuados, na sexta-feira, a utentes do lar da Santa Casa da Misericórdia de Grândola, foi comunicado “um resultado positivo”, tendo os restantes sido negativos.

“O utente que teve resultado positivo é um senhor, que fica agora isolado dos restantes” idosos, na própria instituição, adiantou a mesma fonte.

O surto de Covid-19 associado a esta estrutura residencial para pessoas idosas (ERPI) contabiliza, assim, um total de 18 pessoas infetadas com o coronavírus SARS-CoV-2, das quais 12 do lar – sete utentes, todos homens, e cinco funcionários – e seis na comunidade.

Um dos utentes infetados, um idoso com “mais de 80 anos”, está internado no Hospital do Litoral Alentejano, no concelho de Santiago do Cacém (Setúbal), desde o “fim da tarde de sexta-feira”, revelaram hoje à Lusa fontes da Autoridade de Saúde Pública local.

O homem, internado em enfermaria ‘Covid’ naquela unidade hospitalar, pertencente à Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano (ULSLA), encontra-se “estável” e, “para já”, a sua situação clínica “não inspira cuidados”, afirmaram as fontes.

Os primeiros casos de infeção no lar foram detetados há precisamente uma semana, após testes de despiste da Covid-19, realizados aos 105 funcionários da instituição, tendo cinco tido resultados positivos, quatro deles trabalhadores da cozinha e um que desempenha outras funções.

Na quarta-feira, a Autoridade de Saúde Pública local efetuou “um rastreio aos 39 residentes do bloco 01” da Misericórdia, o que permitiu detetar “seis casos” entre os utentes da ERPI, confirmou à Lusa, nesse dia, o delegado de saúde de Grândola, Ismael Selemane.

O rastreio foi alargado, esta sexta-feira, “aos restantes utentes dos blocos 02 e 03, cujos resultados dos 109 testes foram hoje conhecidos (com o caso positivo).

Na sexta-feira, o presidente da Câmara de Grândola, António Figueira Mendes, revelou à Lusa existirem também na comunidade seis casos de infeção pelo vírus que provoca a doença Covid-19 associados a este surto.

“Tivemos seis casos na comunidade”, abrangendo “pessoas que têm ligações familiares” com “trabalhadores da cozinha da Misericórdia” e que, "apesar de estarem positivos, não apresentam sintomas”, estando todos a cumprir isolamento profilático, disse o autarca.

No lar, que tem um total de cerca de 150 utentes, vai ser “repetida a testagem” ao SARS-CoV-2, na terça-feira, “no bloco 01”, onde se encontram “confinados e isolados” cinco idosos infetados, segundo a Autoridade de Saúde.

Portugal contabiliza pelo menos 2.297 mortos associados à Covid-19 em 116.109 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde.