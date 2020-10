Rodrigo Carrajola sagra-se bicampeão de bodysurf

O atleta Rodrigo Carrajola sagrou-se este sábado bicampeão nacional de bodysurf, numa prova realizada na Praia do Guincho, em Cascais.

A prova contou com 26 atletas, de todo o país, incluindo quatro juniores, dois dos quais também participaram no open. Entre estes conta-se Jaime Bonito que para além de se ter sagrado bicampeão de juniores, ficou em quatro lugar na geral.

Na final ficaram ainda Tiago Ramos, que ficou em terceiro lugar e Miguel Rocha, que depois de ter sido campeão três anos seguidos viu Rodrigo Carrajola vencê-lo em 2019 e agora em 2020.

O bodysurf consiste em apanhar e surfar ondas sem recurso a pranchas, usando unicamente o corpo e, para quem quiser, uma pequena prancha de mão conhecida como “handplane” que ajuda a manobrar.

O desporto é reconhecido pela Federação Portuguesa de Surf e o campeão costuma ser apurado após um circuito de várias etapas, mas este ano por causa da pandemia realizou-se uma etapa única.

No final da prova, Rodrigo Carrajola agradeceu a todos os que se deslocaram à praia do Guincho para o apoiar. “O mar é a minha vida, o mar é a minha paixão. Luto todos os dias para ser melhor, hoje foi um dia especial em que me senti confiante, seguro e ciente daquilo pelo qual me esforcei e batalhei”, afirmou o atleta que é também praticante de bodyboard.

“Há momentos na vida que nos ficam na memória, hoje foi um deles, não só pela vitória mas sim por ter um apoio na praia que nunca imaginei, amigos, alunos, pessoas que acarinho e são família para mim”, concluiu.