O Real Madrid venceu, fora, o Barcelona por 3-1 para a liga espanhola e deu um pontapé na crise.

Os merengues vinham de duas derrotas consecutivas (Cádiz e Shakhtar Donetsk) mas este sábado ganharam na casa do principal rival.

Valverde, Sergio Ramos e Luka Modric marcaram para a equipa de Zidane. Para os catalães, onde Trincão entrou perto do fim, descontou Ansu Fati.

Com este triunfo, o Real Madrid é líder da Liga com 13 pontos, contra sete do Barça.