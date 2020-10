City empata e atrasa-se na Premier League

O defesa português João Cancelo esteve em destaque no empate 1-1 do Manchester City no terreno do West Ham, ao fazer o passe para o golo dos “citizens”, no jogo da sexta jornada da liga inglesa de futebol.

Com a equipa a perder por 1-0 desde os 18 minutos, na sequência de um golo de Michail Antonio, o internacional português, após uma arrancada na esquerda do ataque, centrou para Phil Foden repor a igualdade aos 51 minutos.

Além de Cancelo, foram titulares no City, que na quarta-feira venceu o FC Porto (3-1) para a Liga dos Campeões de futebol, Bernardo Silva e Ruben Dias.

O empate em Londres, mantém o West Ham e o Manchester City em igualdade pontual (oito), nos 10.º e 11.º lugares da tabela, respetivamente, a cinco do líder, o Everton, que no domingo defronta o Southampton.