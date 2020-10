Fórmula 1.“Hoje em dia, a capacidade do piloto é menos importante do que o monolugar”

Nuno Pinto acredita que a capacidade e os resultados do jovem piloto canadiano estão à vista de todos e que o público deve reconhecer o mérito a Stroll, que falhou a última corrida da época por estar infetado com Covid-19.

Nuno Pinto é treinador de Lance Stroll, piloto da Racing Point, e acredita que na Fórmula 1 da atualidade, a potência do carro é mais importante do que a capacidade o talento dos pilotos.

Pode descrever em que consiste a sua função enquanto “coach” de pilotos?

Ser "coach" é, basicamente, ser o treinador deles, como existe noutras modalidades. O principal objetivo é treinar, aconselhar e guiar da melhor maneira, passar a experiência de vários anos de competição como piloto, e também, nesta função, tentar que os pilotos melhorem a sua performance.

Trabalhamos a parte técnica de pilotagem, a parte física, de gestão do fim de semana, da relação com imprensa e patrocinadores, da equipa, na preparação alimentar e no apoio psicológico que alguns pilotos precisam. No fundo, ajudamos o desenvolvimento de jovens pilotos.

Com que pilotos trabalha atualmente e com quais já trabalhou no passado? Quais se destacaram mais?

Em 2020 trabalho exclusivamente com o Lance Stroll, mas a empresa que criei com o meu sócio, a WinWay, acompanha mais pilotos. Temos dois na Fórmula 2 atualmente, o indiano Jehan Daruvala e o indonésio Sean Gelael.

Também fazemos a gestão de carreira de vários pilotos, como o Robin Frijns, na Fórmula E, e acompanhamos outros que dão agora os primeiros passos.

A WinWay fez apoio a várias equipas, mas a maior ligação foi com a Prema, com quem estive nos últimos dez anos. É uma equipa de referência na Fórmula 4, 3 e 2, por onde passaram quase metade dos pilotos da Fórmula 1 atual.

Os melhores exemplos são Lance, Ocon, Leclerc, Gasly, Giovinazzi e muitos outros, como o Russell, que testou connosco, o Latifi, o Lando Norris e o Leclerc também. Em termos de talento não nos podemos esquecer da Florida Winter Series, um torneio que organizamos, com um mês a preparar pilotos na Florida. Estiveram o Lance, o Verstappen e o Latifi. Foi um momento muito especial.

O Ocon é uma referência, foi campeão em 2014 como “rookie” na Fórmula 3, é um dos que mais me impressionou, como o Verstappen. Muito novo e já tinha uma forma de pilotar espetacular.

O Lance Stroll igual, primeira vez num Fórmula 4 e fez logo grandes treinos. Viu-se que havia talento para chegar à Fórmula 1 e vencer títulos. Não posso deixar de referir o Leclerc e o Lando Norris, que ou só testaram connosco ou foram nossos adversários, mas que têm talento acima da média.

O que define um bom piloto? Hoje em dia, dá-se cada vez mais importância ao carro e menos à capacidade do piloto. Concorda?

As características de um piloto são variadas, uns são melhores num aspeto e outros noutro. Rapidez e velocidade natural é a melhor capacidade, mas é uma mistura com talento natural, liderança, comunicação, capacidade de motivar toda a gente à sua volta, dar sempre 100% num teste de pré-época e numa qualificação, para além de capacidade de trabalho e aprendizagem.

Os grandes pilotos nunca são muito humildes, mas têm de ter capacidade de melhorarem. É preciso arrogância de campeão, autoconfiança nas suas capacidades. E é preciso paixão pelo desporto.

É verdade que hoje em dia, na Fórmula 1, a capacidade do piloto é menos importante do que o monolugar que dispõe. Na brincadeira dizemos que se o Hamilton estivesse na Williams, Haas ou Alfa Romeo, não ganharia corridas.

Se algum dos pilotos destas equipas estivesse num Mercedes, acho que ganharia corridas. Mas seriam campeões? Isso já é mais difícil. Apesar das diferenças na competitividade dos monolugares, os grandes campeões ainda conseguem fazer um pouco a diferença, mas não há dúvida que o carro é o mais importante hoje em dia.