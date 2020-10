Autódromo de Portimão reconhece que houve aglomerações nas bancadas

O autódromo de Portimão reconheceu este sábado que houve problemas com aglomerações de pessoas nas bancadas durante os treinos que antecederam a prova de Fórmula 1, que se realiza no domingo.

Segundo o autódromo, um helicóptero da Proteção Civil sobrevoo as bancadas e detetou as concentrações de pessoas em duas bancadas, informando a organização da prova. Trata-se, em ambos os casos, de um aglomerado de entre 60 e 80 pessoas.

Em declarações à RTP, o administrador do autódromo, Paulo Pinheiro assegura que no domingo os problemas não se repetirão e que os organizadores, com o apoio da polícia, atuarão de forma "muito energética" para o impedir.

Paulo Pinheiro diz ainda que "o público comportou-se muito bem na maior parte. Amanhã vamos atuar de forma muito energética sobre as pessoas que não cumprirem tudo o que for exigido pela DGS".