​Cardeal Tolentino Mendonça: Cidades não podem continuar a ser ilhas

O cardeal José Tolentino Mendonça alertou esta sexta-feira para a importância da hospitalidade nas cidades, numa intervenção denominada "O Futuro da nossa cidade" que fez esta sexta-feira em Leiria, no âmbito do Congresso da Rede Cultura 2027.



Elencando os cinco desafios que se colocam às cidades, o arquivista da Santa Sé disse que “redescobrir o sentido do bem comum como a sua raiz fundamental” é o primeiro desafio, pois o bem comum é “a condição preliminar para o progresso económico, social ou cultural de uma cidade” já que “obriga ao respeito pela dignidade da pessoa humana e pelo reconhecimento dos seus direitos e deveres”.

O segundo desafio é “redescobrir a comunidade” como “núcleo axial da cidade”. Lamentando que, atualmente, as cidades funcionem “como ilhas, onde estamos de costas voltadas uns para os outros”, D. Tolentino Mendonça defendeu que “ou a cidade se imagina como um espaço de hospitalidade, de integração social e cultural, lugar de encontro entre diversidades que entram em contacto e dão vida a um processo contínuo de conhecimento e diálogo ou a cidade tornar-se-á sempre mais um fator de insularização, solidão e descarte”.

“A cidade do futuro poderá ter tantos dos seus serviços informatizados e recorrer massivamente ao digital”, mas “não poderá é deixar de colocar a comunidade presencial no centro da sua atenção”, acrescentou.

O papel decisivo da cultura

“Redescobrir a sustentabilidade cultural” é o terceiro desafio que se coloca às cidades. Considerando que o papel da cultura “é decisivo para a coesão do território e para a prosperidade das nossas sociedades”, o cardeal vai mais longe, defendendo que “a cultura é o grande observatório do humano, o principal espelho das aspirações e conflitos de cada época (...) e a bússola, ou, como hoje se diria, o GPS para navegar no emaranhado do presente e é, ao mesmo tempo, a primeira antena dos sinais do futuro”.

O quarto desafio apontado por D. Tolentino Mendonça é “redescobrir a sustentabilidade ecológica”.

Segundo o cardeal, “a terrível pandemia que estamos a viver vem por a nu as nossas opções, mostrando como elas nos tornaram vulneráveis”.