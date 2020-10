Agir. Aceitar. Rir. Três verbos para a pandemia

Permitir alguma ansiedade e alguma tristeza, mas sem ficar demasiado preocupado. Nem sequer pense: 'tenho que acabar com esta ansiedade', 'tenho de me sentir bem disposto, alegre, tenho de se forte'.

Saia da sua cabeça e aja. Pode ser fazer uma caminhada, correr, fazer as aulas de ginástica que deixou e não retomou ou até tratar daquela flor ou planta que tem no vaso.

Implica um bocadinho de força e de coragem para enfrentarmos o sofrimento em vez de fugirmos dele ; nasce do sofrimento – tal com a flor do Lótus, que nasce e se desenvolve na lama para depois nos brindar com toda a sua beleza.

“Só falam de felicidade as pessoas infelizes. As pessoas felizes não estão sempre a pensar se estão felizes ou infelizes. Os infelizes é que estão sempre a avaliar se estão felizes ou não”, reflete José Pinto-Gouveia, médico psiquiatra doutorado em Psicologia Clínica.

É muito importante. Dar umas boas gargalhadas reduz os níveis de stress . Há até uma terapia do riso, em que as pessoas aprendem a gargalhar – e o que é interessante é que, mesmo quando gargalhamos sem muita vontade, existe um efeito positivo.





Mexer-se

É fundamental para combater a inibição psicológica.

Em alturas como a que vivemos, a depressão começa insidiosamente. As pessoas começam a dormir pior, a ficar mais irritáveis, começam-se a agarrar à televisão, deixam de fazer as coisas que lhe interessavam, isolam-se mais um pouco, começam a sentir-se cansadas.

Se se reconhece nesta descrição, saiba que este cansaço não é mais do que inibição psicológica e não melhora com o descanso, mas com o exercício.

“Como as pessoas se sentem cansadas, sentam-se no sofá e, quanto mais se sentam no sofá, mais cansadas ficam, porque a cabeça não pára e continua a contar-lhes histórias tenebrosas acerca do que são e do que vai acontecer nesta pandemia”, descreve José Pinto-Gouveia.