Vietto de saída do Sporting

Luciano Vietto estará mesmo de saída do Sporting para o Al Hilal, da Arábia Saudita. A informação é avançada pelo Canal 11 que garante que os leões vão aceitar uma proposta de oito milhões de euros pelo avançado.

O argentino já não terá treinado com o grupo liderado por Rúben Amorim esta quinta-feira. Vietto, que marcou contra o FC Porto, é o jogador mais caro do plantel e não é titular indiscutível nos leões, que têm várias opções para a frente de ataque. A proposta para o jogador é de 13 milhões de euros e três anos de contrato.

Na época passada, o camisola 10 dos leões marcou oito golos em 35 jogos e esta temporada já foi decisivo, ao marcar o golo do empate no clássico com o FC Porto. O Sporting tem 50% do passe. A outra metade é do Atlético de Madrid.

O Al Hilal pode inscrever jogadores até 6 de novembro.