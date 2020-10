Jornadas Nacionais de Catequistas de outubro em formato online

As Jornadas Nacionais de Catequistas vão ter, neste ano, uma edição inédita por causa das restrições provocadas pela pandemia da Covid-19. Assim, os trabalhos, que se realizam desde esta sexta-feira até domingo, vão decorrer na plataforma Zoom.

A coordenadora do departamento de catequese do Secretariado Nacional de Educação Cristã (SNEC) alega que, "atendendo à situação sanitária em que vivemos e perante a qual todos temos uma responsabilidade cristã de grande relevância, não pensámos em adiar as jornadas, nem em desistir delas, mas escolhemos propô-las através de videoconferências online".

Cristina Sá Carvalho justifica, explicando que "os últimos meses mostraram-nos imensas iniciativas da catequese, de formação, de oração, de cultura, de convívio, de treino no uso das ferramentas digitais, que têm tido lugar através desta modalidade e sempre com bons resultados".

Considerando que a versão online "não é exatamente a mesma coisa", esta responsável lamenta a perda do convívio que as Jornadas Nacionais de Catequistas permitem e "do contacto direto, da rápida troca de ideias, do toque, mas a experiência mostrou-nos que, quando queremos fazer comunidade, quando queremos caminhar juntos, estar juntos, aprender em conjunto, não é o distanciamento físico que nos impede de conviver e de partilhar".

Em menos de 24 horas, mais de "cinco centenas de catequistas de todas as dioceses do país e alguns do estrangeiro esgotaram os lugares previstos na plataforma digital Zoom, onde a iniciativa decorre pela primeira vez em virtude da pandemia". Foram recebidas inscrições de catequistas de Angola, do Brasil e da Bélgica, o que revela a "atenção que esta iniciativa mereceu além-fronteiras".

Para Cristina Sá Carvalho, este "é um sinal de como a catequese está viva na nossa Igreja, pois também significa que os catequistas, na sua generosidade, estão atentos ao trabalho diocesano e nacional, e mostra como se adaptaram às novas exigências da vida em comum".

O tema deste ano, "Catequese e Família", pretende aprofundar a reflexão realizada "nas modalidades de Catequese Familiar que o secretariado nacional tem promovido e para as quais elaborou um conjunto de materiais que cobrem todo o itinerário da infância" e que a situação de confinamento convida a aprofundar.

Durante os três dias de trabalhos, Cristina Sá Carvalho afirma que "vamos definir alguns princípios essenciais que são necessários para pensarmos melhor a família e para sermos capazes de trabalhar com os pais, com os avós, com os filhos, de um modo verdadeiramente inclusivo e dialogante".

As Jornadas Nacionais de Catequistas pode ser acompanhadas ainda nas páginas do Facebook e do Youtube da Educação Cristã.