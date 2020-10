Fernando Magalhães: “Falta de professores fica a dever-se aos maus tratos feitos à profissão”

Simbólica e representativa, de facto. Teve várias programações, do modelo mais próximo ao que é o habitual – com os meninos presentes e um conjunto de atividades…

Comenta, ainda, os desafios deixados pelo Papa no recente Pacto Educativo Global e admite que em Portugal o risco de aumento das desigualdades no setor da Educação acabará por deixar crianças “para trás”.

Fernando Magalhães é o presidente da Associação Portuguesa de Escolas Católicas (APEC). Em plena Semana Nacional da Educação Cristã, veio conversar com a Renascença e a agência Ecclesia sobre a nova realidade que a pandemia coloca aos educadores e às famílias, e as dificuldades que as instituições de ensino estão a enfrentar.

Depois, há uma componente de emoções variadíssimas, temos pessoas muito diferentes, pais e famílias, histórias de vida muito diferentes. Não podemos querer que uma família que passou por uma experiência de doença, no contexto desta pandemia, ou tenha outra história de doença, de morte, que viva isto de uma forma completamente serena. Temos de ser nós a induzir essa serenidade, mas sem negacionismos, sem negar a experiência que essa família tem e aquela que estamos todos a fazer. Isso faz-se com muita paciência, muita caridade, muito amor, alguma dificuldade, e também tentando levar os outros a este caminho.

Nós, na APEC, deixámos um convite, na primeira mensagem enviada à escola, a celebrarmos este ano letivo como um ano de confiança . Se não for nesta base, não vamos fazer o caminho. Recordávamos às escolas e associados a frase do irmão Roger, de Taizé: “Se a confiança do coração estivesse no começo de tudo, ias longe, muito longe”…

Essa tem sido a saudável caraterística de tudo isto, ter-nos obrigado a esta reinvenção. Tudo era muito mais fácil, obviamente, se tivéssemos dito: “que aborrecimento, que chatice, deitamos a toalha ao chão, nada disto é possível, paciência, não se faz”. Mas, achamos que o importante é ter esta capacidade de reinvenção, até porque quando a fazemos vem associada uma missão: contagiar os outros com esta capacidade de reinvenção , levar os outros a fazer este caminho também, não porque este seja perfeito, mas porque é efetivamente a nossa missão, fazer um “upgrade” ao que é a tendência normal de deixar as coisas como estão…

Não é fácil, claramente não é fácil, mas é também aí que se demonstra a nossa missão de escola. Como escola católica, temos uma missão acrescida nesse domínio.

Em março, tivemos uma missão radicalmente nova, que foi a do confinamento, com o ensino à distância. Já em setembro, houve necessidade de retomar relações, dinâmicas, criar rotinas dentro do possível. Perdeu-se muito com esta experiência forçada?

Houve histórias que ficaram a meio… Fomos todos para casa e não se percebeu bem como é que era.

Houve ciclos que não se fecharam?

Tal e qual. Houve prémios de mérito que não se entregaram, diplomas, bailes de finalistas que não ocorreram. As escolas, por norma, tiveram um grande cuidado em ir fazendo substitutos – não é a mesma coisa, mas se não houvesse era pior, no fundo. Mas também não eram “paninhos quentes”, para fazer de contas que é… Não, é fazer as coisas com as adaptações necessárias e possíveis.

Agora, houve coisas que não se fizeram, abraços que não se deram, e houve um regresso que também não contou com essa possibilidade total do abraço, do tato. Nós somos táteis – queixamo-nos que os miúdos andam sempre no ‘touch’, mas nós também precisamos do toque, desse tato. O regresso acabou por se fazer com um ‘touch’ diferente, sem toque, com metro e meio de distância….

O que é importante é não deixarmos de chamar a atenção para as coisas que têm de acontecer. A escola católica, em particular, cumpriu durante o confinamento e tem em si este largo cuidado, neste outro tempo: se houve grande especificidade nossa, independentemente da qualidade do ensino, no período do confinamento e agora de novo, é não termos nunca deixado de pensar na formação integral da pessoa. Teria sido muito fácil, porque não estávamos juntos, não havia estratégias, dinâmicas, havia que cuidar das aprendizagens, essenciais e das outras, das competências de base… Mas o grande cuidado foi que as nossas escolas não deixassem nunca de assegurar o que as carateriza tanto, que é a formação integral das pessoas.

Embora atualmente, neste ano letivo, haja atividades, como a Educação Física, que mantêm algumas condicionantes…

Sim. Pensemos nas dinâmicas da Educação Física, EV (Educação Visual) e ET (Educação Tecnológica), com todas as desinfeções. Há coisas que estamos sempre a favorecer nos miúdos, como a partilha de materiais, mas agora a mensagem é “não partilha, não toca, não mexe!”. É esquisito, há muita adaptação a fazer.

A própria Educação Musical, também. Alguns, com humor, dizem que “finalmente deixamos de ouvir as flautas com o ‘Rei Leão’ nos corredores”… Tivemos de adaptar-nos, necessariamente, a aprendizagem da música também se faz de outro jeito.

As próprias dinâmicas de grupo, nas nossas pastorais, na EMRC (Educação Moral e Religiosa Católica), em tantos trabalhos que agora passam a ter outras alternativas. É preciso descobri-las e avançar com elas.