Luis Díaz, um dos quatro lesionados do FC Porto

O FC Porto confirma que Luis Díaz entra no boletim clínico dos dragões.

O extremo colombiano fez, esta sexta-feira, apenas tratamento e treino integrado condicionado, devido a uma mialgia de esforço na coxa esquerda.

Também sem treinar continuam Mbaye (tratamento), Marcano (treino condicionado e ginásio) e Otávio (treino integrado condicionado).

Os dragões defrontam o Gil Vicente, este sábado, às 20h30, para a quinta jornada da I Liga.

O FC Porto vem de três jogos sem vencer: derrota com o Marítimo, empate com o Sporting e derrota com o Manchester City, este para a Liga dos Campeões.