Ganhar é o melhor remédio de Sérgio Conceição para os maus resultados do FC Porto

A receita de Sérgio Conceição para dar a volta à sequência de maus resultados do FC Porto é bastante simples: ganhar.

Em conferência de imprensa, esta sexta-feira, de antevisão da receção ao Gil Vicente, a contar para a quinta jornada do campeonato, o treinador do FC Porto salientou que ganhar "é o primeiro passo para se dar a volta" à série de três jogos sem vencer, com duas derrotas.

"Não podemos andar a trabalhar mais ou menos ou estar mais ou menos motivados consoante determinado resultado. Temos de seguir um rumo, um caminho e esse caminho não vai ser sempre um mar de rosas, vão haver dissabores. Cabe-nos ir à luta e dar a volta. Não vivemos de vitórias morais, vivemos de pontos e de vitórias. A melhor maneira de dar a volta é ganhar jogos", declarou.

Desvantagem de cinco pontos não preocupa

Devido à derrota com o Marítimo e ao empate com o Sporting, o FC Porto está cinco pontos atrás do líder do campeonato, o Benfica.

Sérgio Conceição não está preocupado por ter perdido cinco pontos, porque "são recuperáveis, há muito campeonato pela frente":

"Isto é uma maratona, há muitos pontos em disputa, mas exigentes como somos não queremos deixar pontos em momento nenhum do campeonato. Cabe-nos ir atrás, perceber que cada jogo é uma final. Amanhã [sábado], cabe-nos voltar às vitórias de forma sólida."

Vitória "sólida" frente a adversário organizado

No sábado, o FC Porto defronta o Gil Vicente, que ainda não perdeu e só sofreu um golo. Os minhotos estão no 12.º lugar da classificação.

"É uma equipa bem organizada, organiza-se num 5x4x1 com três centrais fortes, poderosos, desdobra-se a atacar, com laterais muito projetados na frente. Equipa com dinâmica muito interessante, compacta a defender e dinâmica no ataque", elogiou.

Sérgio Conceição não tem medo que os adversários já conheçam como joga, nem vai alterar a identidade da equipa por isso. Não obstante, admite "encontrar nuances para surpreender".

"Não temos de jogar o triplo", atirou, numa referência à popularizada declaração de Jorge Jesus quando foi apresentado no Benfica.

Frente ao Gil Vicente, Sérgio Conceição não poderá contar com Luis Díaz, lesionado. Otávio é dúvida: "Cada hora que passa pode ser importante na evolução do pequeno problema muscular que ele tem."



O FC Porto-Gil Vicente joga-se no sábado, às 20h30. Relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.