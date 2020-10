Orçamento do Estado. PCP anuncia abstenção na generalidade

O Partido Comunista anuncia a abstenção na votação da proposta de Orçamento do Estado para 2021, na generalidade, mas deixa sérios avisos ao Governo e traça linhas vermelhas.

O sentido de voto do PCP foi revelado esta sexta-feira pelo líder da bancada parlamentar, João Oliveira, em conferência de imprensa na Assembleia da República.

Um dos motivos que contribuiu para a abstenção comunista foi a disponibilidade do Governo para aumentar as pensões mais baixas já a partir de janeiro, e não de agosto como foi inicialmente anunciado, a atribuição de um subsídio de insalubridade, penosidade e risco para os trabalhadores das autarquias locais e alargamento da prestação social extraordinária para trabalhadores seriamente afetados pela crise.



No entanto, João Oliveira avisa que a proposta de Orçamento do Estado ainda "não dá resposta aos problemas do país. Além dos compromissos já admitidos, é necessário que se assuma a concretização de outras medidas para que tal resposta seja assegurada”.

O líder parlamentar do PCP adverte que a decisão do partido de se abster na votação na generalidade do Orçamento “é assumida com a perspetiva de que esse debate mais amplo ainda possa ocorrer, mesmo constatando a recusa do Governo e do PS em avançar nesse sentido”.