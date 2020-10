Eutanásia: Federação pela Vida acredita no chumbo do Tribunal Constitucional

A principal impulsionadora da iniciativa popular de referendo acredita que se a despenalização da morte a pedido vier a ser aprovada no Parlamento não passará no crivo do Tribunal Constitucional.



José Seabra Duque, da Federação Portuguesa pela Vida, recorda que “15 professores de Direito Público, ou seja, a grande maioria dos professores de direito público em Portugal disseram que era inconstitucional a legalização da eutanásia”.

Seabra Duque garante que a Federação pela Vida vai continuar o “combate, porque consideramos que o que está aqui em causa é a resposta que o Estado dá às pessoas em sofrimento que pedem para morrer. E nós consideramos que a resposta que o Estado deve dar é apoiar a pessoa, ajudar a pessoa”.

Ao contrário do que sugeriu a Associação dos Médicos Católicos, o secretário da Federação Portuguesa pela Vida considera prematuro apelar a um veto presidencial, até porque, “por enquanto, este projecto de lei ainda não foi aprovado no Parlamento”.