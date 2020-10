Travar greve dos enfermeiros "só com estado de emergência", não em calamidade

O Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal (Sindepor) convocou esta sexta-feira uma greve de cinco dias, de 9 a 13 de novembro, que abrange todo o território à exceção da Madeira, porque o Governo Regional "tem mostrado sempre uma abertura e uma capacidade negocial muito grande" com o setor, adiantou o presidente do sindicato, Carlos Ramalho.

A paralisação de cinco dias acontece em pleno estado de calamidade, decretado pelo Governo a 14 de outubro. Mas essa lei não permite restringir ou travar o protesto dos enfermeiros.

O direito à greve "é um direito gundamental garantido pela Constitução e, portanto, as restrições que possam ser impostas não decorrem automaticamente do estado de calamidade", explica à Renascença Rosário Palma Ramalho, presidente da Associação Portuguesa do Direito do Trabalho.

Na eventualidade de o Governo pretender impedir esta greve, num momento em que o país tem batido recordes de novas infeções e mortos por Covid-19, "terão de ser determinadas restrições por diploma, que não ligaria ao estado de calamidade, teria de ser no âmbito do estado de emergência, que já existiu e que não existe neste momento."