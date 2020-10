SNS 24 prestes a bater recorde de chamadas atendidas

Agora, e “até este momento, temos 374.236 chamadas atendidas e contamos passar março hoje, no final do dia”.

“Até agora, o mês com o maior número de chamadas atendidas era março, quando a pandemia começou; antes disso, só janeiro de 2019 teria tido alguma expressão com cerca de 200 mil chamadas. Março teve 381 mil”, indica.

“A nossa expectativa é que outubro, apesar de estarmos ainda com o mês a meio, seja já o maior mês de sempre em número de chamadas atendidas”, afirma Luís Goes Pinheiro na Renascença .

As chamadas para a Linha SNS 24 voltaram a aumentar neste mês de outubro e o responsável pelos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde acredita que, nesta sexta-feira, seja batido o recorde.

Convidado no programa As Três da Manhã, Luís Goes Pinheiro revela também que o dia com maior número de chamadas atendidas foi quinta-feira, dia 22 (ontem), que, com 23.425 ligações, bateu o recorde que tinha sido alcançado na segunda-feira.

O responsável dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde avança ainda que

cerca de dois milhões e 400 mil pessoas já descarregaram a aplicação StayAway Covid. Foram inseridos cerca de 400 códigos, que geraram 250 chamadas para a Linha SNS 24.