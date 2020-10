Professor de Chaves conquista prémio mundial pela excelência no ensino

Chama-se José Jorge Silva Teixeira e tem 51 anos. É professor de Física e Química do 3.º ciclo do Secundário, no Agrupamento de Escolas Dr. Júlio Martins, em Chaves, e venceu a 3ª edição do Global Teacher Award 2020 & Teacher Inspiraton Week, um concurso mundial, com sede na Índia.

“É um grande estímulo ser o primeiro português a receber este prémio e significa o reconhecimento por parte dos meus pares”, conta à Renascença Jorge Teixeira, acrescentando que o prémio “valoriza os professores e os projetos que desenvolvem”.

A AKS Education Awards premeia anualmente em todo o mundo professores que se destacam pela excelência e eficácia do seu ensino, no envolvimento com a comunidade e ainda no desenvolvimento de programas educacionais.

Para chegar ao prémio, o docente da Escola Dr. Júlio Martins foi recomendado por colegas, tendo depois formalizado a candidatura a 3 de fevereiro. A candidatura foi aceite e no dia 9 de abril, em pleno estado de emergência, recebeu a indicação de que teria que apresentar um projeto em 20 dias.

E assim fez. Apresentou o projeto “Trabalho prático de ciência e tecnologia na era Covid-19” que implementou à distância com os alunos do 10º ano da Escola Dr. Júlio Martins.

O projeto centrou-se no ensino à distância através de calculadoras gráficas e micro:bits, um “computador” de placa única utilizado para ensino de conceitos básicos de computação e programação de computadores.

De acordo com Jorge Teixeira, o projeto permitiu aliar os conteúdos disciplinares, a programação e a robótica. Tudo isto com aplicação às situações do dia a dia, inclusive para ajudar a evitar a propagação da pandemia da Covid-19.