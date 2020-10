Ministra admite restrições nos concelhos limítrofes a Paços de Ferreira, Felgueiras e Lousada

A decisão de colocar Paços de Ferreira, Felgueiras e Lousada em confinamento parcial foi explicada por Marta Temido pelo número de novos casos de Covid-19 nos últimos sete e 14 dias, a velocidade de crescimento da infeção, a pressão sobre os serviços de saúde e por se tratarem de zonas de elevada densidade populacional, risco de transmissão e incidência das mais altas do país.

A aplicação de “medidas, em princípio, obedece a uma periodicidade quinzenal”, mas o atual estado de calamidade dá “margem de manobra para agravar medidas se for necessário”, frisou a governante.

A ministra da Saúde adianta que já existe um mapa de risco para a região Norte, para avaliar situação epidemiológica. “São esses mapas que norteiam a nossa tomada de decisão e podem ser revelados quando estivem mais estabilizados, e com maior cobertura do país”, sublinhou.

Segundo dados desta sexta-feira, há 63 escolas com surto de Covid-19 em todo o país. A ministra da Saúde foi questionada porque é que as escolas de Borba foram encerradas e não as de Paços de Ferreira, Felgueiras e Lousada.

Marta Temido responde que essa decisão varia consoante os contextos de cada concelho e das características da pandemia nesse local.

A decisão das autoridades de saúde pública é médica e é tomada em função de determinado contexto. Da mesma forma que é ilógico comparar decisões médicas, é ilógico comparar decisões de autoridades de saúde em contextos distintos.