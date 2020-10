"Há 63 escolas com surtos ativos" de Covid-19

Veja também:

"Há 63 escolas no país com surtos ativos de Covid-19", anunciou esta sexta-feira a ministra da Saúde, Marta Temido, na conferência de imprensa de balanço da pandemia. No anterior balanço havia 49 estabelecimentos de ensino com surtos da doença.

A ministra da Saúde foi questionada porque é que as escolas de Borba foram encerradas e não as de Paços de Ferreira, Felgueiras e Lousada

Marta Temido responde que essa decisão varia consoante os contextos de cada concelho e das características da pandemia nesse local.

A decisão das autoridades de saúde pública é médica e é tomada em função de determinado contexto. Da mesma forma que é ilógico comparar decisões médicas, é ilógico comparar decisões de autoridades de saúde em contextos distintos

Em Paços de Ferreira, Felgueiras e Lousa, concelhos que estão em confinamento parcial, as escolas não foram encerradas porque “o que queremos é controlar uma disseminação da infeção em termos de outros contextos.”

[em atualização]