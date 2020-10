Governo estuda alargar "IVAucher" à comunicação social

O Governo está a estudar estender o ‘voucher’ no IVA, que vai aplicar a setores como a hotelaria e cultura à comunicação social, disse à Lusa a presidente do Sindicato dos Jornalistas (SJ), Sofia Branco.

A dirigente sindical, que esteve esta sexta-feira reunida com o secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Media, Nuno Artur Silva, indicou que o SJ pediu o encontro porque “ficou muito preocupado, apreensivo e até chocado com a ausência de medidas de apoio ao setor no Orçamento do Estado para 2021" (OE2021).

Sofia Branco recordou que a estrutura já tinha feito uma proposta, em dezembro do ano passado, em que falou num ‘voucher’ de apoio ao setor, com “benefícios fiscais para quem assina publicações”, por exemplo, ou com oferta das mesmas a jovens universitários.

“Ficamos desapontados ao ver a medida no OE2021, mas não aplicada ao setor [da comunicação social]. Foi-nos dito que vão estudar a hipótese de ser aplicado em assinaturas em papel ou digital”, ou seja, passando pela devolução do IVA, uma medida que ainda deverá ser colocada no documento entre o debate na generalidade e especialidade.