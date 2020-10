Exército inicia missão de descontaminação de lar em Paços de Ferreira

Veja também:

O Exército Português informou esta sexta-feira que deu hoje início a uma operação de descontaminação das instalações do Lar António Barbosa, da Santa Casa da Misericórdia de Paços de Ferreira, onde se registaram casos de Covid-19.

Em comunicado enviado à agência Lusa, refere-se que a operação vai decorrer por fases e está a cargo do "Elemento de Defesa Biológica, Química e Radiológica" do Exército.

Na primeira fase, acrescenta-se, foi descontaminado o segundo piso, com cerca de 2 mil metros quadrados, trabalhos que envolveram 31 elementos do Exército, que "executaram as tarefas de preparação dos espaços, dos equipamentos, de segurança física e de proteção da saúde".