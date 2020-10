Estabelecimentos Prisionais e Centros Educativos recebem inspeções

O Mecanismo Nacional de Prevenção (MNP) retomou as visitas, sem aviso prévio, de monitorização aos espaços onde se encontram pessoas privadas de liberdade, sejam Centros Educativos ou Estabelecimentos Prisionais. O objetivo é verificar as medidas de segurança exigíveis de forma a não colocar em perigo quem visita nem quem é visitado.

“Dada a importância da presença de entidades externas em espaços de privação de liberdade para assegurar que a dignidade das pessoas aí alojadas não é prejudicada pela pandemia, o MNP fortaleceu os contactos com as autoridades nacionais e internacionais para debater e procurar as melhores soluções de acompanhamento ajustadas ao novo contexto sanitário”, pode ler-se numa nota da Provedoria de Justiça, junto da qual funciona este Mecanismo Nacional de Prevenção.

Durante este mês de outubro, o enfoque tem sido dado aos Centros Educativos, estando a ser realizadas visitas às seis unidades existentes no país para acolher jovens que, maioritariamente, se encontram aí a cumprir medida de internamento. Para tal, tem sido usado o equipamento de videoconferência instalado nos mesmos durante o ano passado.

Até ao fim de setembro, foram presencialmente visitados dois espaços equiparados a centro de instalação temporária (EECIT, no Porto e em Lisboa) e seis estabelecimentos prisionais (Lisboa, Porto, Viana do Castelo, Coimbra, Paços de Ferreira e Vale do Sousa).

Foi entretanto reforçada internamente a ligação entre as funções do MNP e as demais funções da Provedoria de Justiça de receção e apreciação de queixas, para melhor compreender a realidade vivida por quem está privado de liberdade.

O Mecanismo Nacional de Prevenção, atribuído à Provedoria de Justiça em Portugal, foi criado para efetuar visitas regulares e sem aviso prévio a locais de privação de liberdade, seguindo uma lógica preventiva, em cumprimento do Protocolo Facultativo à Convenção contra a Tortura e outras Penas ou Tratamentos Cruéis, Degradantes ou Desumanos.