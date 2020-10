Covid-19. Portugal regista o maior número de mortos desde abril

A região Norte é a que mais mortes regista desde o início da pandemia, e esta sexta-feira ultrapassou os mil óbitos motivados pelo novo coronavírus. Lisboa e Vale do Tejo vem logo de seguida com 913 mortos. No centro do país faleceram até ao momento 290 pessoas por Covid-19.

O país bateu também o recorde de número de doentes internados com 1498 (mais 53 do que no dia anterior). Nos cuidados intensivos há agora 198 doentes (mais quatro do que no dia anterior).