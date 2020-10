Covid-19. Centro de Saúde de Borba encerra devido a infeção de profissional

O Centro de Saúde de Borba está encerrado desde quinta-feira, depois de se confirmar que um profissional da unidade está infetado com o novo coronavírus que provoca a covid-19, disse hoje fonte da ARS do Alentejo.

A fonte da Administração Regional de Saúde (ARS) indicou à agência Lusa que todos os profissionais daquela unidade estão em quarentena.

Segundo a mesma fonte, o centro de saúde, encerrado para avaliação da situação, vai ser descontaminado, não tendo sido indicada uma data prevista para a reabertura.

Também em Borba, as escolas do concelho encerraram hoje, até uma nova avaliação, devido à situação epidemiológica no concelho, por recomendação da Autoridade de Saúde local e com a autorização da diretora-geral da Saúde.

De acordo com a informação publicada, na quinta-feira, na página do município de Borba na internet, e no seguimento de uma troca de mensagens de correio eletrónico entre diversas autoridades de saúde e da educação, ficou estabelecido que as escolas encerram até uma nova avaliação.

Também no concelho vizinho de Vila Viçosa, no distrito de Évora, as escolas encerraram hoje pelo mesmo motivo.

O vereador da Câmara de Borba Quintino Cordeiro disse hoje aos jornalistas em conferência de imprensa, em Borba, que existem no concelho 36 casos ativos de infeção com o novo coronavírus SARS-CoV-2, de acordo com os dados mais recentes da Autoridade de Saúde Pública local, embora os dados da Direção-Geral da Saúde indiquem 24.