Covid-19: Apresentadora Cristina Ferreira está em isolamento

Cristina Ferreira conta que ficou em isolamento profilático depois de ter contactado no programa das manhãs com Barbara Bandeira, na passada quarta-feira. A artista anunciou hoje que tinha testado positivo.

A apresentadora Cristina Ferreira anunciou esta sexta-feira que está em isolamento depois de ter contactado com uma pessoa com Covid-19.

“Ainda ontem [quinta-feira], e quando soubemos da possibilidade, tomamos todas as medidas indicadas como essenciais nestes casos. Avisamos todas as pessoas que tiveram contacto com ela para ficarem atentos, eu fiquei imediatamente em isolamento e aguardamos agora os dias recomendados para fazer o teste uma vez que não tenho sintomas”, explica a apresentadora no Instagram.

Cristina Ferreira adianta que realizou, logo na quinta-feira, um teste serológico "que deu negativo", mas a recomendação é que se repita três dias após o contacto com o doente infetado com o novo coronavírus.

"Já falei com a Bárbara que está bem, com sintomas ligeiros. O meu beijinho para ela. Estejam todos atentos. Este, como dizem as autoridades de saúde, é um período de picos de infeção, e devemos estar resguardados. Se a minha situação se alterar voltarei para vos dar notícias", concluiu a apresentadora da TVI.