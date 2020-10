Confinamento em Paços de Ferreira é "adequado" mas "não substitui a responsabilidade de cada um"

Veja também:

O presidente da Câmara de Paços de Ferreira considera adequados os confinamentos aplicados à região do Vale do Sousa.

Em declarações à Renascença, Humberto Brito recorda o efeito das restrições à mobilidade na região de Lisboa e Vale do Tejo e acredita que as medidas a adotar nos concelhos de Paços de Ferreira, Felgueiras e Lousada poderão ter o mesmo efeito positivo.

No entanto, o autarca espera "que as pessoas se corresponsabilizem, porque as medidas, só por si, não resolvem o problema da propagação do vírus".

"Isso não substitui o comportamento individual de cada cidadão que, neste momento, terá que ser absolutamente exemplar", avisa Humberto Brito.