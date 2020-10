Borba encerra todas as escolas face a surto de Covid-19

A decisão, comunicada através do Facebook pelo município, foi tomada por recomendação do delegado de saúde local para evitar a disseminação da doença "e a sua repercussão direta/indireta na morbilidade/mortalidade da sua população e na dos concelhos vizinhos".

A partir desta sexta-feira, estão suspensas todas as aulas presenciais no Agrupamento de Escolas de Borba, devido a um surto de Covid-19.

Já o Agrupamento de Escolas de Vila Viçosa informa, em comunicado, que as atividades letivas "decorrerão na modalidade de ensino à distância, com obrigatoriedade do dever de assiduidade por parte dos alunos, de acordo com o horário de cada turma".