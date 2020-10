Um debate “calmo”. Trump diz que é o Presidente "menos racista" desde Lincoln, Biden alerta para “inverno escuro” devido à pandemia

Covid-19. “A culpa é da China”

Logo no princípio do debate, Trump lançou uma “bomba oca”: muito em breve, os EUA terão uma vacina para o novo coronavírus, que será distribuída de forma célere pelos militares, garantiu. “Temos uma vacina a caminho. Está pronta. Vai ser anunciada nas próximas semanas.”

Welker foi apanhada de surpresa com esta afirmação, por isso questionou o candidato republicano se essa afirmação era mesmo uma garantia. “Não, não é uma garantia, mas acho que estará pronto perto do final do ano.”

A pandemia da Covid-19 já tirou a vida de mais de 220 mil cidadãos norte-americanos, mas, para as famílias de luto, Trump não guardou nenhumas palavras ou assumiu responsabilidade.

No seu habitual registo de contorcionismo factual, Trump chegou mesmo a afirmar: “Assumo total responsabilidade. Não tenho culpa que tenha vindo para é cá [EUA]. A culpa é da China.”

A pandemia é um “problema mundial” e “está a ir embora”, reiterou, apesar de os dados da Organização Mundial de Saúde indicarem precisamente o contrário e múltiplos países estarem agora a enfrentar uma segunda vaga do novo coronavírus ainda mais letal que a da primavera.

Segundo Biden, quem não assume responsabilidades “não deve continuar a ser presidente” e que “nenhum cientista sério dirá que a pandemia irá estar controlada até ao final no ano”. “Este é o mesmo tipo que vos [aos americanos] disse que a já teria desaparecido pela altura da Páscoa”, lembrou.

Trump, que esteve infetado com a Covid-19, acusou o candidato democrata de estar a “viver numa cave” para evitar apanhar o vírus e que os americanos não se podem dar a esse luxo. Defendeu também que era preciso reabrir negócios, de modo a preservar a economia, e afirmou que as pessoas “estão a aprender a viver com o vírus”.

O contra-ataque de Biden – um dos melhores da noite – não se fez esperar: “As pessoas estão a aprender a morrer com a pandemia. Viver com ela? Vá lá. Nós estamos a morrer com ela.”

O democrata avisou ainda: "Estamos prestes a entrar num inverno escuro [devido à pandemia] e ele não tem um plano claro.”

“Bidencare”

Sem pudores ou meias palavras, Donald Trump confessou, no debate presidencial, que gostaria de anular o Obamacare, medida que dá cobertura de cuidados de saúde a cerca de 20 milhões de cidadãos nos EUA, e substituí-lo por “um novo e belo plano de saúde”. “O Obamacare não é bom. Gostávamos de o anular”, disse.

Recorde-se: a administração Trump apoia um processo judicial que está, neste momento, nas mãos do Supremo Tribunal dos EUA e que pode vir a desmantelar o Obamacare. Tendo em conta que a maioria dos juízes neste órgão é conservadora, é provável que, caso seja reeleito, a anulação venha mesmo a acontecer.

No mesmo segmento de questões, Joe Biden prometeu que, caso seja eleito, iria instituir um novo plano intitulado “Bidencare”. “Cuidados de saúde não são um privilégio, são um direito”, disse.

Trump acusou Biden de ter um plano socialista para a saúde, tentando-o colar à ideia defendida por Bernie Sanders e Elizabeth Warren de um sistema de saúde gratuito.

“Este é um tipo muito confuso. Ele não sabe contra quem está a competir. Ele está a competir contra Joe Biden, não todas as pessoas que venci”, ripostou o democrata – o que lhe pode ter custado alguns votos junto do eleitorado mais jovem do Partido Democrata.