Covid-19: Estudo admite meio milhão de mortes até fevereiro nos Estados Unidos

Com poucos tratamentos contra a Covid-19 e sem uma vacina ainda disponível, os Estados Unidos vão enfrentar “um desafio de saúde pública continuo durante o próximo Inverno”, alertam os cientistas.

Cerca de 130 vidas podem ser salvas se a utilização de máscara se tornar generalizada entre a população, indicam as estimativas deste estudo.

Depois do “pior debate da história”, Donald Trump (...)

Estados mais populosos, como a Califórnia, o Texas ou a Florida, terão de lidar com elevados números de casos e mortes, que vão levar os hospitais ao limite dos seus recursos, conclui o estudo da Universidade de Washington.

De acordo com os dados desta sexta-feira, avançados pela Universidade Jonh Hopckins, os Estados Unidos registam mais de 223 mil mortes e quase 8,5 de casos desde a chegada da pandemia.

O país assiste a um novo recrudescimento do aumento do número de casos diários de Covid-19 e o problema tem dominado a campanha para as eleições presidenciais de 3 de novembro.

O Presidente Donald Trump, que já esteve infetado com o novo coronavírus e foi submetido a tratamentos experimentais, tem sido acusado pelo adversário democrata Joe Biden de incompetência na luta contra a Covid-19.