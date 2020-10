Etapa 19 da Volta a Itália encurtada após ameaça de greve dos ciclistas

A 19.ª etapa da Volta a Itália foi encurtada, esta sexta-feira, em cerca de 100 quilómetros, após o ciclistas terem ameaçado fazer greve, devido ao agravamento das condições meteorológicas.

A mais longa tirada da prova, que deveria ligar Morbegno a Asti, numa distância de 251 quilómetros, tinha sido aumentada para 258 quilómetros na quinta-feira, devido ao desabamento de uma ponte. Agora, foi encurtada para 150 quilómetros.

Durante a etapa desta sexta-feira, disputada num percurso plano, o pelotão deverá enfrentar condições meteorológicas adversas, devido à chuva forte prevista para a região da Lombardia.

As últimas três etapas da prova, disputadas em montanha, tiveram todas uma duração superior a seis horas e longas deslocações antes e após as tiradas. Os ciclistas consideram que a sua saúde estava a ser colocada em risco de forma desnecesária.

O português João Almeida (Deceuninck-QuickStep), que na quinta-feira perdeu a liderança do Giro, após 15 dias com a camisola rosa, segue na quinta posição da geral, a 2m16s do holandês Wilco Kelderman (Sunweb), o novo comandante da geral.

Ruben Guerreiro (Education First), o outro português em prova, já assegurou virtualmente o título de "rei da montanha".