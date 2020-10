Gil Vicente com esperança de prolongar mau momento do FC Porto

O treinador do Gil Vicente não está à espera de vantagens conferidas pelo contexto no duelo com o FC Porto, este sábado. Rui Almeida concentra o lançamento do jogo naquilo que a sua equipa pode fazer no Dragão, desvalorizando o facto de a equipa de Sérgio Conceição não vencer à três partidas consecutivas.

"Isso diz respeito ao FC Porto e o seu 'staff' está à procura de soluções. Não há momentos bons ou momentos maus [para defrontar o FC Porto]. O Porto, se viesse de três vitórias consecutivas, também seria difícil e já teve boas prestações este ano. O Porto é favorito, mas o nosso foco está 100% em nós próprios", sublinha.



Na conferência de imprensa de lançamento da partida referente à 5.ª jornada da I Liga, o treinador recusou, ainda, a ideia de que o Gil poderá extrair vantagem do desgaste do adversário, que jogou a meio da semana para a Liga dos Campeões.

Rui Almeida argumenta que se trata de "uma equipa completamente habituada ao ritmo competitivo de três jogos por semana".

A rotina semanal em Barcelos não teve alterações no programa, pelo facto de em agenda estar a visita ao estádio do campeão nacional, mas o técnico assume que "estes jogos são os mais fáceis de preparar, porque se trata de um adversário com padrões fortes individuais e coletivos". Por outro lado, "são os mais difíceis de disputar".

A história reforça a ideia manifestada pelo treinador. O Gil Vicente perdeu os 23 jogos que disputou na casa do FC Porto. Um dado que, no entanto, não irá pesar, de forma positiva, ou negativa, nos jogadores, observa Rui Almeida.

O 24.º encontro entre as duas equipas na Invicta está marcado para este sábado, às 20h30. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.