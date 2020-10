Diogo Salomão quer "complicar a vida" ao Sporting no reencontro

Diogo Salomão vai reencontrar-se com o Sporting, clube que o lançou no futebol profissional, no sábado, na jornada 5 da I Liga, e garante que o Santa Clara se exibirá sem medo de disputar o jogo e a vitória.

Foram cinco anos e meio de ligação ao Sporting, mas apenas uma época a jogar por inteiro. Ainda assim, Diogo Salomão guarda "boas recordações" de Alvalade, "um período de crescimento", em que pôde jogar na I Liga ao serviço de um grande e, até, na Liga Europa.

Ingredientes que fazem do reencontro com o Sporting, agora ao serviço do Santa Clara, "um jogo especial", conforme admite o extremo português, de 32 anos, em entrevista à Renascença.

"Será sem dúvida um embate interessante entre duas equipas que praticam bom futebol e o confronto vai ser espetacular. Espero que seja um bom espetáculo também para o público", afirma.

Diogo Salomão ainda "guarda carinho" ao Sporting. No entanto, avisa que o Santa Clara quer vencer e tem "condições para isso":

"Temos uma equipa bastante forte e que tem estado a crescer ao longo dos últimos tempos. No início desta temporada, demos boas indicações, começámos fortes e a derrota em Paços de Ferreira não nos vai deitar abaixo, nem tirar a moral. Confiamos muito no plantel e temos condições para complicar a vida ao Sporting nos Açores."