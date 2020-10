Rui Vitória deixa o Al-Nassr?

O lugar de Rui Vitória no comando técnico do Al-Nassr, da Arábia Saudita, estará em risco.

Segundo o canal de televisão “24Sports”, o treinador português não resistiu a três derrotas consecutivas na nova época. Não há, no entanto, ainda, confirmação oficial da alegada desvinculação.

Das três derrotas, duas foram no campeonato e, por isso, o Al-Nassr é lanterna vermelha da liga saudita com zero pontos.

A equipa também caiu nas meias-finais da Liga dos Campeões.

Rui Vitória, de 50 anos, chegou ao Al Nassr na temporada 2018/19, depois de deixar o Benfica, e conquistou o título de campeão nacional. Conquistou também uma Supertaça.