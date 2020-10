MotoGP. Miguel Oliveira melhora em Aragão

Miguel Oliveira melhorou o seu melhor tempo na segunda sessão de treinos livres do GP de Teruel, em Aragão, ao rodar quase um segundo mais rápido do que durante a manhã. Na tabela de tempos, a prestação do piloto português refletiu-se na subida do 13.º para o 12.º lugar.

As KTM procura o melhor afimento para a prova de domingo e Iker Lecuona, companheiro de equipa de Miguel Oliveira na Tech3, deu sinais positivos, ao ficar no 8.º lugar.

Takaaki Nakagami, em Honda, foi o piloto mais rápido do dia, ao fixar a melhor volta em 1'47.782.

O GP de Teruel, o segundo consecutivo no MotorLand em Aragão, Espanha, realiza-se no domingo.