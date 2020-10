MotoGP. KTM continuam com dificuldades em Aragão

As KTM continuam "desafinadas" no MotorLand de Aragão, em Espanha, circuito que pelo segundo fim de semana consecutivo recebe o Mundial de MotoGP. Miguel Oliveira ficou fora dos pontos, no domingo passado, e esta sexta-feira não foi além do 13.º lugar na tabela de tempos da primeira sessão de treinos livres.

O piloto português justificou o mau resultado com o desgaste do pneu traseiro, um problema sentido pelos pilotos da marca austríaca.

A melhor KTM na sessão matinal desta sexta-feira foi a de Pol Esparagarò, no 9.º lugar, a 1.162 segundos do mais rápido, o espanhol Alex Márquez, em Honda. Lecuona (15.º) e Brad Binder (19.º) também tiveram registos modestos, aos comandos das KTM.

Para esta tarde está marcada a segunda sessão de treinos livres. A corrida é no domingo, às 13h00.