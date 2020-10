"Fórmula 1 é balão de oxigénio para o Algarve"

A Fórmula 1 é talvez a prova com mais milhões de pessoas a ver na televisão. É um investimento enorme na promoção em termos de futuro. As pessoas para o ano, conhecendo Portimão e olhando para este sol magnífico quase em novembro, optarão por vir passar férias para o Algarve.

Isto não é quantificável. Podemos contar o dinheiro nos hotéis, mas o resto não. É uma oportunidade única.

A lotação foi reduzida para os 27,500 espectadores. Lamenta a redução, ou é um número que, ainda assim, a satisfaz?

Gostaríamos de ter os 90 mil, que é a capacidade total. Isto era ideal, num ano sem pandemia.

Quando se falou de 40 mil, ficamos muito felizes, mas estou satisfeita com os 27,500. Tenho de agradecer aos membros do Governo que aprovaram este número, que me satisfaz plenamente.

O Algarve é a zona menos fustigada pela pandemia da Covid-19 em Portugal continental. Teme que a presença de tanta gente possa ter um impacto negativo e subir os números de casos?

Não, se as pessoas cumprirem as recomendações da Direção-Geral da Saúde. Quando começou o verão e começaram a vir turistas, todos diziam que isto ia rebentar. Não foi assim. Em Portimão os casos aumentaram devido a dois surtos, os dois ligados a igrejas. São coisas muito localizadas.

As pessoas no autódromo vão cumprir porque serão fiscalizadas. Nestes espaços é também obrigatório cumprir as regras. Se cumprirem, todos teremos dias animados e viveremos a festa da Fórmula 1 em segurança.