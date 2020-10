Seleção feminina enfrenta Chipre sem sobranceria

O selecionador nacional Francisco Neto é porta-voz de uma equipa confiante em dois bons resultados frente ao Chipre e ansiosa por competir, depois de sete meses sem jogos oficiais, devido à pandemia de Covid-19.

A seleção do Chipre "está em crescimento", avalia o treinador, em entrevista à Renascença. "Estão a desenvolver o futebol feminino e têm melhores condições”, acrescenta sobre o adversário que Portugal vai defrontar pela primeira vez, na sua história, e que nesta fase de qualificação para Euro 2022 soma três derrotas nos três jogos disputados, 14 golos sofridos e nenhum marcado.

Portugal é claramente superior, mas é sem sobranceria que as atletas vão encarar as partidas.

"O grupo está coeso, está disponível, nota-se o bom ambiente. Claro que ligeiramente ansiosas, porque não competimos na seleção nacional há sete meses [Portugal 0-2 Suécia, 10/03/2020], não jogamos para o apuramento há praticamente um ano [Portugal 1-1 Finlândia, 12/11/2019] e estamos ansiosos que chegue a hora do jogo para fazer aquilo que mais gostamos: defender as cores de Portugal”, disse o selecionador nacional a Bola Branca.

Ainda assim, o trabalho que as jogadoras têm realizado dá “boas indicações e boas sensações para o jogo”.

Portugal está no terceiro lugar do Grupo E com quatro pontos, mas com menos dois jogos que a Finlândia, no primeiro lugar com 10. Segundo o treinador, o facto de duas vitórias significarem uma aproximação ao topo do grupo “é uma motivação”, a juntar à “maior motivação deste grupo que é representar Portugal”.

Portugal joga em Larnaca esta sexta-feira, às 17h00. Recebe as cipriotas no dia 27, quarta-feira, no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril.