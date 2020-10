Diamantino lamenta ver Otamendi já como capitão do Benfica

Diamantino Miranda admite surpresa e tristeza por ver um jogador acabado de chegar ao Benfica, Otamendi, a envergar já a braçadeira de capitão. O argentino capitaneou a equipa em Poznan, frente ao Lech, na Liga Europa, após a saída de Pizzi.

Diamantino, que chegou a ser capitão do Benfica nos anos 80, quando Bento e Shéu, em final de carreira, começaram a ser menos utilizados, lamenta que "se perca a tradição dos jogadores mais antigos serem capitães".

"Era uma tradição de sempre no Benfica, mas outros valores se levantam. São os jogadores mais antigos que sabem o que é a mística do clube. Não há muito a dizer, mas o treinador explicou a situação e temos de aceitar. Sei que não é caso único em Portugal, mas tenho muita pena, mesmo, que as tradições do Benfica se percam", refere a Bola Branca.

Jorge Jesus explicou que baseou a sua escolha na experiência e não na antiguidade, numa lógica que implementa onde chega e que passa pela nomeações de um reforço para o grupo de capitães.



A qualidade de Darwin e a insegurança da defesa

Da vitória por 4-2 do Benfica na Polónia emergiu Darwin Nuñez que apontou três golos, os seus primeiros em jogos oficiais com a camisola dos encarnados. O avançado uruguaio já tinha mostrado qualidade, mas faltava o golo, assinala Diamantino.



"É a afirmação de um jogador que já tinha revelado indícios da sua qualidade mas faltava-lhe o golo e nada melhor do que quebrar esse jejum com um 'hat-trick'".