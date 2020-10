​Filme de Ana Rocha de Sousa chega às salas: “É muito mais seguro ir ao cinema do que sairmos para jantar fora”

Chega esta semana às salas de cinema portuguesas a primeira longa metragem da realizadora Ana Rocha de Sousa, que arrebatou seis prémios no Festival de Cinema de Veneza. “Listen” tem por base histórias reais e nasceu a partir da notícia de um casal de emigrantes portugueses no Reino Unido que viu os filhos lhe serem retirados. Em entrevista ao programa “Ensaio Geral” da Renascença, a cineasta, que também fez carreira como atriz, diz que o que lhe interessa é o cinema que chega ao “coração das pessoas” e defende que o cinema de autor tem de ser apoiado pelo Estado.

Despertou para a história que conta no filme “Listen” a partir de uma notícia de uma família de emigrantes portugueses que viram as autoridades britânicas retirarem-lhes os filhos. Foi chocante. Quanto ouvi a primeira notícia sobre isso, a minha reação foi: "isto não pode acontecer, não é possível!" E depois comecei a procurar informação sobre isso e é natural que existam casos em que, efetivamente, é importante existir essa separação para proteção das crianças, mas descobrir todo este tema sobre as adoções forçadas e que tem caraterísticas que mexem muito com conceitos elementares de direitos humanos. Quando ocorrem erros não revertem o processo, há muitas questões até relacionadas com a forma como a lei está escrita por ser demasiado subjetiva. Há abertura para que muitas avaliações ocorram de forma injusta. Esta é a sua primeira longa metragem, como é que decidiu filmar esta história que parte de um episódio real Só há uma forma de filmar isto, é com verdade, o que torna o processo muito pesado e doloroso, acima de tudo para os atores. Esse processo de dor começa logo no lidar com estas histórias e o peso da verdade que elas têm. Daí vem o respeito pela dor destas pessoas e a vontade de fazer um filme que seja o mais próximo possível dessa realidade. Muitas vezes estas famílias são obrigadas ao silêncio, sobre pena de prisão se não o fizerem e, portanto, é no respeito dessa dor que este filme foi feito. É uma questão de defesa de direitos humanos? É esse o cinema que lhe interessa fazer? A partir do momento em que percebi que o cinema também pode ter esta força e este lado de tentar transformar a vida para melhor, torna-se difícil voltar a uma perspetiva de cinema mais centrado numa expressão artística, unicamente. Creio que é muito difícil que o meu cinema não tenha uma perspetiva artística, mas este lado da verdade, de casos reais e de temas sensíveis acho que descubro com o “Listen”. É chamar a atenção para questões que são essenciais à vida das pessoas. É importante, para mim, essa questão de intervenção social. É o que me faz sentido, é o caminho.



Tem um percurso também como atriz. Nesta fase da sua vida não faz sentido estar à frente da câmara? Faz sentido para mim não estar à frente da câmara quando estou atrás da câmara. Não é possível estar em dois sítios ao mesmo tempo. Sei que há muitos realizadores que o fazem e resulta, mas eu tenho dificuldade em compreender como é que se consegue fazer isto de estar atrás e estar à frente ao mesmo tempo. Uma coisa é um realizador que tem uma longa carreira, outra coisa é um realizador que está a começar e tem ainda muito que descobrir. É aí que me encontro. Tenho muito caminho para descobrir atrás da câmara. Com todos os prémios que ganhou em Veneza com este filme, que é a primeira longa metragem, torna mais difícil e desafiante filmar a seguir? Isto já me aconteceu com um filme que realizei na escola de cinema. A dimensão, acho que não nos pode assustar. É preciso manter a visão que já se tinha e, talvez, aproveitar portas que se abrem e não ter medo delas. Tentar seguir, sem medo, e também sem ficarmos com a visão toldada a acharmos que somos os maiores. Acho que é preciso ter algum cuidado com os prémios, porque há muita gente que não ganha prémios e que tem um trabalho com muito valor.



"Quando faço um filme, faço numa perspetiva artística, para chegar às pessoas e ao coração seu coração. Não numa perspetiva de rendimento do filme, mas sim de transformação de vidas e de trazer um sentido de alento, esperança ou mensagem"

Como vê a indústria do cinema? Acho importante, quando se faz um filme, não estarmos a pensar em vendê-lo e como vendê-lo. Quando faço um filme, faço numa perspetiva artística e para chegar às pessoas e ao coração das pessoas. Não numa perspetiva de rendimento do filme, mas sim de transformação de vidas e de trazer um sentido de alento, esperança ou mensagem. Nesta semana em que estreia o seu filme nas salas portuguesas, vimos os estudantes de cinema a protestarem à porta da Assembleia da República contra a transcrição para a lei portuguesa de uma diretiva comunitária sobre o cinema. Como vê o futuro do cinema português? O cinema português tem uma história muito bonita. Depois dentro do meio existem grandes divisões do setor e isso são divisões que compreendo e tenho, às vezes, dificuldade em posicionar-me por compreender os lados.