Portugal presente na Europa

A tarde começou com mais uma exibição exemplar do João Almeida, que teima em não ceder do Giro de Itália, fazendo-nos acreditar, a poucos dias do fim da prova, que é possível o ciclista de A dos Francos manter a “rosa” até à última pedalada.



E à noite tivemos uma intensa jornada da Liga dos Campeões, a primeira da fase de grupos, donde saíram resultados para todos os gostos e paladares, à mistura com algumas azias.

Desde logo o Futebol Clube do Porto que se sabia ter pela frente um compromisso recheado de dificuldades. Defrontar o Manchester City no seu local de trabalho exige sempre uma entrega total, até ao limite.

Os dragões chegaram mesmo a esse patamar, sobretudo na primeira parte do jogo.

Porém, ao caminho havia de sair-lhes uma arbitragem sem qualidade, que esteve na origem da reviravolta que os de Pep Guardiola acabaram por conseguir. E depois, estes acabaram por justificar a primeira vitória.

E quanto a arbitragem não adianta suscitar comparações com aquilo que se passa em Portugal.

O juiz da Letónia não tem, de facto, cabimento na Champions, mas por cá existem também algumas encomendas que nem sequer dá para exportar. E exemplos há-os por aí às mãos cheias.

A grande proeza do dia chegou de Madrid, onde a equipa de Luis Castro vergou o Real Madrid a uma vergonhosa derrota. “Do ridículo ao clássico”, escreve o diário AS, recordando que o pior pode estar para vir na deslocação a Camp Nou já no próximo fim de semana.

E em português disputou-se também o Olympiakos-Marselha. Um jogo de sofrimento tanto para Pedro Martins como para Vilas-Boas, mas que acabou por sorrir para o primeiro, que venceu apenas no último minuto, ganhando assim algum embalo para a deslocação ao Dragão já terça-feira que se segue.

A fava acabaria por sair a João Félix, vergado ao peso de uma goleada em Munique, que compromete os colchoneros e especialmente o seu controverso treinador.

Melhores dias virão…