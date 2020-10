Religiosa portuguesa apela à oração urgente pela Arménia

Recorde-se, que num dos incidentes mais graves registados até ao momento, a catedral arménia de Nagorno-Karabakh, na cidade de Shusha, foi alvo de ataque por forças do Azerbaijão. Esta catedral é o principal símbolo da cidade e já tinha estado na mira das armas nos anos 90 do século passado, o que obrigou à sua reconstrução.

Numa mensagem enviada à Fundação Ajuda à Igreja que Sofre (AIS), a Irmã Maria Lúcia Ferreira admite que "o ideal seria a comunidade internacional tomar posição contra este novo massacre do povo arménio e que faça pressão para acabar com esta guerra que está a atingir o povo arménio, já tão martirizado".

No último domingo, o secretário-geral das Nações Unidas fez um apelo ao cessar-fogo, lamentando "a trágica perda de vidas civis, especialmente crianças", após um ataque à cidade de Ganja.

Perante este cenário de crescente conflito, a religiosa portuguesa que pertence à Congregação das Monjas de Unidade de Antioquia, lança este apelo à oração pela paz que pode ser conhecido aqui.

Ela recorda que os arménios ortodoxos e católicos "têm consciência" de que fazem parte "da primeira nação do mundo a ter-se declarado cristã e têm muito orgulho nisso, e veem como uma responsabilidade guardar essa grande herança do cristianismo".

Líderes religiosos do Azerbaijão condenam ataques da Arménia

Perante o aumento das hostilidades no conflito entre a Arménia e o Azerbaijão, por causa do enclave de Nagorno-Karabakh, vários líderes religiosos do Azerbaijão condenaram os ataques por parte da Arménia, que na última semana atingiram uma área residencial em Ganja, a segunda maior cidade do país, refere a Agência de notícias turca Anadolu.

Numa declaração conjunta, os representantes religiosos, afirmam que "nós, líderes religiosos do Azerbaijão, (...) exigimos a implementação das resoluções do Conselho de Segurança da ONU que estipulam a saída incondicional do exército arménio dos territórios ocupados do Azerbaijão".