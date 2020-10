“A questão da vida não é referendável, mas é o último caminho que resta”

Veja também:

O presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) é a favor do referendo como forma de travar o processo da eutanásia, mas considera "intolerável" o agendamento, em tempo de pandemia, do debate sobre o referendo, que terá lugar no Parlamento esta quinta-feira, com votação no dia seguinte.

"Numa altura em que se fazem tantas críticas à falta de cuidado dos lares, a melhor coisa que o Parlamento tem para fazer é discutir se estas pessoas têm o direito ou não a procurar assistência para morrer?", questiona D. José Ornelas em entrevista à Renascença.

Sobre a posição expressa pelo Papa Francisco num documentário, no qual defende a criação de leis de união civil para homossexuais, o presidente da CEP sublinha que "igualdade de direitos e de oportunidades não significa fazer tudo igual". Mas revê-se na necessidade invocada pelo Papa de criar leis que defendam e respeitem a dignidade humana e a orientação sexual.

A petição para a realização de um referendo sobre a eutanásia é debatida esta quinta-feira e votada no dia seguinte: o referendo é a única via possível para travar o processo?



O referendo é a via que nos faltava percorrer. Respeitando sempre a opinião de cada um, julgo que a questão da vida não é referendável mas é o caminho que resta às pessoas que não concordam com esta possibilidade de legalização da eutanásia para que o debate se faça na sociedade e não, simplesmente, no Parlamento.

Acho, por isso, que o referendo é o último caminho que nos resta para defender algo que julgamos essencial e civilizacional, não é apenas uma questão de cristãos.

A eutanásia regressa ao Parlamento, depois de, em 2018, os deputados terem chumbado a sua legalização. O quê que mudou desde essa altura e quais devem ser as linhas de reflexão que os deputados devem seguir, dois anos depois?

Há uma primeira questão que é fundamental: a possibilidade de decidir ou aceitar que se tire a vida a uma pessoa, colaborando ativamente nesse processo, é algo que repugna uma sociedade que se quer defensora da vida em todos as fases por que ela vai passando.