A chave para o êxito, a riqueza e a felicidade tem quase três mil anos e está à mão de todos

A chave para o êxito, a riqueza e a felicidade tem quase três mil anos e está acessível a todos – são as estratégias do rei Salomão, contidas no Livro dos Provérbios.

Segundo o Antigo Testamento, depois de Salomão ter sido coroado rei de Israel, Deus apareceu e perguntou-lhe o que queria. O monarca terá pedido apenas sabedoria e conhecimento, para julgar com probidade o povo. Como não pediu riquezas, bens, honras nem vitórias, Deus disse que tudo isso lhe seria concedido mais do que a qualquer rei do passado ou do futuro.

A promessa foi cumprida e Salomão acabou por registar as regras de conduta por que viveu no Livro dos Provérbios. Foram essas leis que mudaram a vida de Steven K. Scott, que passou de sucessivos empregos fracassados para uma dezena de negócios multimilionários.

Agora, no seu novo livro "O Homem Mais Rico de Todos os Tempos -- Os Segredos do Êxito, da Riqueza e da Felicidade", partilha a chave do sucesso.

Segundo Steven Scott, todos os provérbios têm um ensinamento óbvio, mas, muitas vezes, “o verdadeiro tesouro está oculto”. É preciso olhar para “o pano de fundo”, para o contexto e até para as nuances das palavras no original, em hebraico. Foi a esse trabalho que o multimilionário se dedicou, para descobrir a prata e o tesouro nas palavras de Salomão.