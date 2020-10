Sobe para 52 número de infetados na Universidade do Minho

Veja também:

A Universidade do Minho (UMinho) regista 52 casos de Covid-19, o que significa um aumento de cinco infeções em 24 horas.

Os números divulgados no portal oficial da academia minhota, através da página dedicada à doença, dizem respeito às 24 horas do dia 21 de outubro. Os casos de infeção por SARS-CoV-2 foram reportados à Comissão de Elaboração e Gestão do Plano de Contingência Interno Covid-19.

A UMinho decidiu elaborar uma atualização diária dos novos casos de infeção, através de um contador disponível no portal da academia.

Também o reitor, Rui Vieira de Castro, irá fazer um balanço semanal sobre a evolução da pandemia na universidade.

Em mensagem dirigida à academia, o reitor Rui Vieira de Castro, assinala que a região e o país foram fortemente afetados pela pandemia.

“Soubemos reagir à adversidade. Mantêm-se, no entanto, desafios à nossa frente, desafios que requerem de nós respostas adequadas”, afirma o reitor.

Rui Vieira de Castro considera que a prevenção e a proteção são fundamentais e “são condições para prosseguir o rumo normal das atividades”.

“Apelo à colaboração e da nossa comunidade: este é um combate de todos!”, finaliza o reitor.