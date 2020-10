Sismo de 3.7 na escala de Richter sentido no centro e norte do país

Um sismo de 3.7 na escala de Richter foi sentido esta quinta-feira na zona centro. Segundo o Instituto Português do Mar e Atmosfera, o abalo foi registado às 11h42, com epicentro a cerca de 35 quilómetros a Oeste-Noroeste do Cabo Mondego. O episódio sístimo aconteceu a 31 quilómetros de profundidade, no Oceano Atlântico.

“Até à elaboração deste comunicado não foi recebida nenhuma informação confirmando que este sismo tenha sido sentido. Se a situação o justificar serão emitidos novos comunicados”, informa o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

No entanto, o jornal Boa Nova garante que o abalo foi sentido em Cantanhede e, nas redes sociais, também há relatos de quem tenha sentido o abalo em Coimbra, Aveiro e até no Porto.