Sismo de 3.7 na escala de Richter sentido no centro e norte do país

Um sismo de 3.7 na escala de Richter foi sentido esta quinta-feira na zona centro. Segundo o Instituto Português do Mar e Atmosfera, o abalo foi registado às 11h42, com epicentro a cerca de 35 quilómetros a Oeste-Noroeste do Cabo Mondego. O episódio sístimo aconteceu a 31 quilómetros de profundidade, no Oceano Atlântico.

Segundo o IPMA, o sismo, sentido às 11h42 e com epicentro a cerca de 35 quilómetros a oeste-noroeste do cabo Mondego, "foi sentido com intensidade máxima III/IV (escala de Mercalli modificada) no concelho de Mira", distrito de Coimbra.

Foi ainda sentido com menor intensidade nos concelhos de Coimbra e Condeixa-a-Nova (distrito de Coimbra) e no Porto, adianta o IPMA.

O 2.º comandante distrital de operações de socorro de Coimbra, Nuno Seixas, disse à agência Lusa não ter sido registado qualquer pedido de ajuda da população, apenas pedidos de informação sobre a confirmação do sismo.

"Temos também indicação de que o sismo foi sentido na Figueira da Foz", acrescentou Nuno Seixas.

Os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequeno (2,0-2,9), pequeno (3,0-3,9), ligeiro (4,0-4,9), moderado (5,0-5,9), forte (6,0-6,9), grande (7,0-7,9), importante (8,0-8,9), excecional (9,0-9,9) e extremo (superior a 10).