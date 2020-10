Portugal ultrapassa três mil novos casos diários e nunca houve tantos internados

Veja também:

Portugal ultrapassou a barreira de três mil novos casos diários de Covid-19. De acordo com o boletim diário da Direção-Geral da Saúde, nas últimas 24 horas registaram-se mais 16 mortos e 3.270 infetados.

Só na região Norte, registaram-se quase dois mil casos (1.954), ou seja, 59,7% dos novos casos. Já em Lisboa e Vale do Tejo, as autoridades de saúde dão conta de 936 novas infeções. No que diz respeito à distribuição etária, na faixa entre os 20 e os 29 anos houve 576 novos casos e entre os 40 e os 49 556 casos.

O documento indica ainda que o país atingiu o maior número de internados com Covid-19 desde o ínicio da pandemia. Há neste 1.365 pessoas internadas nos serviços hospitalares, mais 93 do que ontem, dos quais 200 em cuidados intensivos (mais 13 do que ontem).