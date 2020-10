"Governo pode não ter alternativa aos confinamentos alargados" para travar aumento de contágios

Só que as medidas que estão a ser implementadas para o combate à pandemia - nomeadamente o distanciamento físico, o uso de máscara e a higiene das mãos - podem ter um impacto positivo no controlo da gripe e, assim, podemos ter um inverno tranquilo em termos de casos de gripe.

Isso aconteceu precisamante durante a época gripal do Hemisfério Sul.

Correto. Com as medidas de confinamento e distanciamento, verificou-se que, praticamente, não houve casos de gripe no inverno do Hemisfério Sul.

A diferença é que a generalidade dos países do Hemisfério Sul aplicou medidas de confinamento prolongado, à semelhança do que aconteceu em Portugal entre março e maio. Nesta altura, estamos a começar a época mais crítica para as doenças respiratórias e estamos a trabalhar, a ir às escolas, a contactar uns com os outros. Acredita que conseguiremos atingir resultados idênticos na mitigação da gripe, por via da prevenção da Covid-19?

Creio que não teremos um resultado tão espetacular como teve o Hemisfério Sul, exatamente pela diferença que assinalou. Neste momento, apesar de algumas limitações, nós estamos a conviver e a circular nos nossos contactos sociais.

Com as medidas que estão a ser implementadas neste momento, e as futuras que, em princípio, vão ser tomadas pelo Governo - que não terá outra opção - é possível que a nossa época gripal este ano seja muito mais reduzida do que foi nos últimos tempos, permitindo que haja um alívio da procura dos serviços de saúde relativamente a esta patologia.