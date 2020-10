Eutanásia. “Tudo o que conhecemos da aplicação da lei é uma história muito muito triste”

Veja também:

António Maria Pinheiro Torres, da Federação Portuguesa pela Vida, ainda tem esperança que o Parlamento aprove a iniciativa popular para a realização de um referendo à legalização da eutanásia. Ex-deputado do PSD, Pinheiro Torres foi um dos promotores da recolha de assinaturas e acredita que os deputados ainda estão a tempo de se sintonizar com a sociedade portuguesa.

Quais as suas expectativas para o debate?

Estou com uma expetativa muito grande, até como se não estivesse envolvido neste assunto, porque acho que no debate e na votação se joga muito o futuro do sistema político português tal como o conhecemos e a prática da democracia.

Digo isto, porque os deputados serão chamados a decidir se, de facto, o Parlamento pode, em temas de grande importância para a sociedade, decidir questões sobre as quais os partidos, quando se candidataram, não falaram. Um número muito significativo de deputados à Assembleia da República (81%) é de partidos que não tinham a eutanásia nos seus programas eleitorais.

E também, ao mesmo tempo, se uma lei que recolheu, no seu processo de discussão, uma rejeição tão grande de todos os organismos de consulta, todas as ordens profissionais, todos os movimentos sociais, com exceção apenas de duas pessoas isoladas, se um processo legislativo destes para o Parlamento português tem condições para prosseguir ou se se deve devolver a decisão sobre o assunto ao povo português e ao conjunto do eleitorado.

Da decisão que for tomada depende muito, já não digo o prestígio do Parlamento, que esse tê-lo-á sempre, mas a maneira como vivemos a democracia em Portugal.

Esta iniciativa, a julgar pelas indicações de voto já dadas pelos partidos, não será aprovada. Como é que encara esse desfecho, ainda por cima depois de dizer que olha para este debate como decisivo para a forma como vivemos a democracia?

Em relação ao desfecho, pode parecer ingenuidade da minha parte, mas acho que até ao lavar dos cestos ainda é vindima. Temos dois dias em que cada deputado poderá pensar na decisão que tem por diante, não apenas com esta magnitude que lhe dei, mas também com a circunstância de um movimento popular tão forte, que reuniu cerca de 100 mil assinaturas e não é possível reunir 100 mil assinaturas em 3, 4 semanas se não existir um sentimento muito grande na sociedade portuguesa.

Dependerá muito de como cada deputado, até ao meio-dia de sexta-feira, ponderar esse facto e o desejo que tem ou não de o Parlamento globalmente se sintonizar com a sociedade portuguesa.

Como elemento adicional, lembro que, entre 2016 e 2020, houve quatro sondagens sobre a questão da eutanásia e do referendo e em todas essas sondagens a percentagem de pessoas favoráveis ao referendo era superior àquelas que se opunham ao mesmo.